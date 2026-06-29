В Новосибирске арестовали иностранца за незаконный въезд в Россию

Суд отправил его в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд арестовал гражданина Узбекистана. Мужчину обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России. Он въехал в страну, зная о запрете на въезд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 322 УК РФ. Со 2 по 7 февраля 2026 года он следовал из Узбекистана транзитом через Казахстан. Зная о запрете на въезд в Россию, он пересек российско-казахстанскую границу на неустановленном участке без пограничного контроля. После этого направился в Москву.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года.

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