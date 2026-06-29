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НовостиОбщество29 июня 2026 6:18

В Новосибирской области за сутки потушили 24 пожара

Также спасатели ликвидировали последствия шести ДТП
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Спасатели выезжали на одно происшествие на воде.

Спасатели выезжали на одно происшествие на воде.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За сутки в Новосибирской области потушили 24 техногенных пожара и ликвидировали последствия шести ДТП. Также спасатели выезжали на одно происшествие на воде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Спасатели продолжают контролировать обстановку с пожарами, авариями и безопасностью людей на водоемах. В ближайшие дни сохранятся высокие риски.

По прогнозам синоптиков, 29 и 30 июня местами в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Кроме того, до 5 июля сохранится аномальная жара — температура воздуха может подниматься до 30 градусов и выше.

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