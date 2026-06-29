В Кировском районе Новосибирска ищут 31-летнего мужчину в зеленой кепке

Мужчина пропал 25 июня. Фото: «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В Новосибирске в Кировском районе пропал 31-летний Андрей Тверской. Он ушел из дома 25 июня и до сих пор не вернулся. Об этом пишет «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров; плотное телосложение; волосы темно-русые; глаза серые. Особая примета: шрам на правом колене.

Во что был одет: бежевая футболка с надписью на спине; темно-синие шорты; темно-зеленая кепка. С собой: черно-красные наушники.

Если вы видели Андрея или знаете, где он может находиться, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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