Дроппер вернул 150 тысяч рублей пенсионерке под Новосибирском

Правоохранители установили владельца счета. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Татарский межрайонный прокурор через суд взыскал с 23-летнего жителя Новосибирской области более 150 тысяч рублей в пользу пенсионерки. Эти деньги женщина перевела мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пенсионерке позвонил неизвестный и убедил ее взять кредит, а затем перевести все деньги на указанный счет. Женщина через банкомат отправила 150 тысяч рублей. Правоохранители установили владельца счета — им оказался местный житель, который выполнял роль дроппера.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд требования удовлетворил, и деньги полностью вернули потерпевшей.

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