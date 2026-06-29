За неделю на водоемах Новосибирской области утонули шесть человек

Инспекторы ГИМС проверили 148 лодок и выявили 21 нарушение Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За прошлую неделю на водоемах Новосибирской области зафиксировали 8 происшествий. Утонули шесть человек. Троих спасателям удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По данным МЧС, двое утонувших мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Все случаи гибели произошли в местах, не предназначенных для купания.

Инспекторы ГИМС провели 148 проверок маломерных судов. Выявили 21 административное правонарушение. Чаще всего у судоводителей и пассажиров не было спасательных жилетов. Также нарушались правила плавания.

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