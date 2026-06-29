Новосибирец получил более 5 лет строгого режима за выращивание наркотиков

Мужчина оборудовал домашнюю плантацию и собирался продавать наркотики через закладки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске Кировский районный суд приговорил местного жителя к 5 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Он выращивал наркотики и готовил их к продаже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Александр Яненко с июня по декабрь 2025 года приобрел все нужное для создания наркотиков. Оборудовал помещение для посева и выращивания. После готовился для продажи за деньги.

1 декабря 2025 года мужчина делал тайники-закладки в лесном массиве. Там его задержали полицейские. Довести преступный умысел до конца он не успел.

В суде Яненко полностью признал вину. Суд назначил наказание: 5 лет 8 месяцев колонии строгого режима.

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