Новосибирец получил более 5 лет строгого режима за выращивание наркотиков

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В Новосибирске Кировский районный суд приговорил местного жителя к 5 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Он выращивал наркотики и готовил их к продаже. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Александр Яненко с июня по декабрь 2025 года приобрел все нужное для создания наркотиков. Оборудовал помещение для посева и выращивания. После готовился для продажи за деньги.
1 декабря 2025 года мужчина делал тайники-закладки в лесном массиве. Там его задержали полицейские. Довести преступный умысел до конца он не успел.
В суде Яненко полностью признал вину. Суд назначил наказание: 5 лет 8 месяцев колонии строгого режима.
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