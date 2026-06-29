Новосибирские ученые нашли способ улучшить растворимость лекарств

Специалисты работали над препаратом пироксикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские ученые придумали, как управлять превращением твердых лекарств в со-кристаллы, чтобы улучшить их растворимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НГУ.

Специалисты работали над препаратом пироксикам. Они выяснили, что при механическом воздействии смесь лекарства с кислотой превращается в со-кристалл, а при растирании распадается обратно. Ученые научились управлять этим процессом с помощью специальной мельницы и добавления малых количеств жидкостей.

Для точного контроля исследователи сделали на 3D-принтере ротационную мельницу с плавным вращением. Они анализировали звук внутри аппарата, чтобы проверять силу ударов. Это позволит лучше создавать со-кристаллы, и лекарства станут эффективнее растворяться в воде.

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