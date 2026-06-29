Новосибирские таможенники перехватили диктофон для шпионажа из Китая

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске таможенники задержали посылку из Китая с диктофоном. Экспертиза показала, что устройство предназначено для скрытой записи и нелегально. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Заказ обнаружили на таможенном посту Центральной почтовой таможни. В посылке был цифровой малогабаритный диктофон с функцией медиаплейлера размером 87 на 37 миллиметров.
Эксперты установили: это специальное техническое средство для негласного получения и регистрации акустической информации. Пересылка таких устройств в международных посылках запрещена.
В отношении заказчика возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений. Товар изъяли.
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