Новосибирца будут судить за ДТП с пострадавшим мотоциклистом

Дату заседания пока не назначили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сузунский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело водителя, обвиняемого в ДТП с тяжкими травмами. После аварии мужчина скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, 28 апреля 2025 года ночью обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на Toyota Mark II. В рабочем поселке Сузун при повороте с Центрального проезда на улицу Панфилова он не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по главной. Водитель мотоцикла тоже был пьян и не имел прав.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, которые судмедэксперты признали тяжким вредом здоровью. Обвиняемый скрылся с места аварии. Дату заседания пока не назначили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX