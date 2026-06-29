Жительница Новосибирска получила 160 часов работ за кражу телефона

Ущерб составил 8 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска назначил местной жительнице наказание за кражу мобильного телефона из кармана куртки потерпевшей. Женщину приговорили к 160 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 7 января 2026 года вечером на лестничной площадке общежития обвиняемая тайно вытащила телефон из кармана куртки, которая была надета на потерпевшей. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Приговор пока не вступил в законную силу.

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