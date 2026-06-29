Министр труда России Антон Котяков оценил уровень подготовки кадров на НЗХК

Фото: Предоставлено пресс-службой губернатора Новосибирской области

Министр труда Российской Федерации Антон Котяков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетили с рабочим визитом Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатома»).

Визит главы Минтруда состоялся в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область, которая была посвящена в том числе вопросам кадрового обеспечения стратегических предприятий. Поездка также приурочена к проведению федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, что позволило объединить обсуждение системных вопросов с презентацией возможностей для соискателей.

На предприятии Министра труда РФ и главу региона сопровождали генеральный директор ПАО «НЗХК» Вячеслав Гохвайс, старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»), председатель совета директоров ПАО «НЗХК» Михаил Зарубин, вице-президент по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» Наталия Собакинская.

Руководители осмотрели основное производство, ознакомились с технологией изготовления ядерного топлива для атомных электростанций в России и за рубежом. Особое внимание на встрече уделили кадровым вопросам.

Отметим, что ПАО «НЗХК» входит в перечень предприятий Новосибирской области, участвующих в реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России. В этот перечень включено несколько сотен организаций по стране.

Фото: Предоставлено пресс-службой губернатора Новосибирской области

Генеральный директор ПАО «НЗХК» Вячеслав Гохвайс акцентировал внимание на двух ключевых вызовах: повышении производительности труда в условиях кадрового дефицита и привлечении молодых специалистов. Он отметил, что завод выстроил многоуровневую систему взаимодействия с образовательными организациями - от профильных классов в школах Новосибирска до целевой магистратуры в вузах Новосибирской и Томской областей, а для работников предусмотрен широкий пакет социальных гарантий.

- Нам важно не просто закрыть текущие вакансии, а сформировать кадровый резерв на десятилетия вперед. Поэтому мы делаем ставку на непрерывное обучение: каждый сотрудник имеет возможность повысить квалификацию или освоить смежную специальность прямо на производстве, без отрыва от работы, - сообщил Вячеслав Гохвайс.

- Новосибирский завод химконцентратов Госкорпорации «Росатом» производит современную высокотехнологичную продукцию. Государство занимается комплексной поддержкой промышленности в вопросах кадрового обеспечения для научно-технологического лидерства. Мы обсудили взаимодействие предприятия с образовательными учреждениями и кадровыми центрами, а также вопросы, связанные с формированием прогноза потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу. На заводе ведется системная работа по привлечению и адаптации молодежи. Такой подход - проактивного формирования кадрового резерва - сейчас стараемся распространить на все компании, обеспечивающие технологическое лидерство нашей страны, для этого с начала учебного года запустили индивидуальное сопровождение обучающихся. Проект позволяет еще в период студенчества найти будущего работодателя, получить необходимые практические навыки и в дальнейшем успешно работать по специальности. Сейчас в проект вовлечено порядка 8,5 тысячи компаний, - отметил глава Минтруда России Антон Котяков.