Машина загорелась на ходу на улице Выборной в Новосибирске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Утром на улице Выборной в Новосибирске загорелся седан Renault Logan. Огонь вспыхнул прямо во время движения. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Очевидцы пытались сбить пламя огнетушителями, но не справились. Потушить машину удалось только прибывшим на место спасателям.
По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.
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