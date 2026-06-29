Машина загорелась на ходу на улице Выборной в Новосибирске

Огонь вспыхнул прямо во время движения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром на улице Выборной в Новосибирске загорелся седан Renault Logan. Огонь вспыхнул прямо во время движения. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Очевидцы пытались сбить пламя огнетушителями, но не справились. Потушить машину удалось только прибывшим на место спасателям.

По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.

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