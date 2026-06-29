Новосибирский рыбак поймал щуку весом более 11 кг

По словам мужчины, он рыбачил в Оби в субботу и воскресенье. Фото: предоставлено Денисом

В Новосибирской области рыбак поймал крупную щуку весом более 11 килограммов. Второй трофей потянул почти на 7 кг. Об этом КП-Новосибирск рассказал сам рыболов Денис.

По словам мужчины, он рыбачил в Оби в субботу и воскресенье — за городом и в черте Новосибирска. Для ловли щуки эхолот он не использовал, полагаясь только на свои знания и опыт. На реке, говорит рыбак, старается опираться на изученные повадки крупной рыбы.

Новосибирский рыбак поймал огромную щуку

Крупный улов он обычно отпускает, призывая делать так же и других. По словам Дениса, если рыба цела, он ее выпускает — правда, в жару приходится подольше подержать за хвост, чтобы она пришла в себя. В прошлом году он поймал щуку на 13 с лишним килограммов, но выпустить не удалось — у нее были повреждены жабры.

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