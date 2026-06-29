Под Новосибирском отремонтируют дорогу Мошково – Кайлы в 2027 году

Общая протяженность дороги составляет 35,4 километра. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области в 2027 году отремонтируют участок автодороги Мошково – Кайлы. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Общая протяженность дороги составляет 35,4 километра. В рамках ремонта обновят участок с 6-го по 9-й километр длиной 3 километра. Контракт уже заключили с подрядчиком.

Подрядчику предстоит убрать пучинистый грунт, выровнять основание, исправить профиль дороги, уложить щебеночно-песчаное покрытие, а также установить новые дорожные знаки. Ремонт начнется весной и завершится не позднее осени 2027 года.

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