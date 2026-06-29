Женщину оштрафовали за продажу сигарет без маркировки в Новосибирске

Общая стоимость изъятой продукции составила почти 140 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местную предпринимательницу на 120 тысяч рублей. Женщину признали виновной в незаконном хранении и сбыте немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В январе 2026 года 55-летняя предпринимательница хранила в своем магазине более 890 пачек сигарет разных марок без обязательной маркировки. Табачные изделия она планировала продавать. Общая стоимость изъятой продукции составила почти 140 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде штрафа. Всю немаркированную продукцию правоохранители изъяли и впоследствии уничтожили.

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