Двум девушкам стало плохо на Дне города в Новосибирске

В первом случае спасатели помогли девушке 2005 года рождения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске во время празднования Дня города спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы дважды приходили на помощь людям. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

В первом случае спасатели помогли девушке 2005 года рождения и передали ее врачам скорой. Во втором — у девушки 2007 года рождения начался приступ астмы. Спасатели охладили ее, вызвали скорую и контролировали состояние до приезда медиков.

Спасатели напомнили, как избежать теплового и солнечного удара в жару. Нужно носить головной убор, пить воду небольшими порциями, иметь при себе охлаждающие салфетки. Также они посоветовали приобрести в аптеке средство «Снежок», которое быстро превращается в лед. Лучше всего охлаждать запястья, шею, подмышки, локтевые сгибы, зону под коленями и паховую область — там проходят крупные сосуды.

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