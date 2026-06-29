Проект ремонта путепровода в Новосибирске оценили в 2,5 млн рублей

Его протяженность — 36 метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске разработают проектную документацию для ремонта автодорожного путепровода у Бердского шоссе. Начальная цена контракта составляет 2,5 миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Объект находится в Первомайском районе, недалеко от станции «Разъезд Иня». Его протяженность — 36 метров. Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Гормост».

Победитель тендера должен будет провести изыскания и подготовить проектную и рабочую документацию. Цель — восстановить транспортно-эксплуатационное состояние путепровода до нормативных требований. Заявки принимаются до 3 июля 2026 года.

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