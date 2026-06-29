47,7% новосибирцев получили скидку за безаварийную езду по ОСАГО

Лидерами по доле водителей с самой высокой скидкой стали Москва и Санкт-Петербург. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 47,7% водителей имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО. В среднем по России этот показатель составляет 42,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

По данным РСА, лидерами по доле водителей с самой высокой скидкой стали Москва и Санкт-Петербург – 52,8 и 51,3% соответственно.

За период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года доля водителей с минимальным значением коэффициента бонус-малус по стране выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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