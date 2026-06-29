В Новосибирске продают подвал на Свердлова за 4,3 млн рублей

Шаг аукциона установлен в размере 216 тысяч 36 рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске выставили на продажу нежилое помещение, в котором раньше располагался фонд социальной защиты молодежи. Торги проведут 8 июля.

Объект находится в подвале по адресу улица Свердлова, 21, в Центральном районе. Его площадь составляет 105,9 квадратного метра. Начальная цена лота — 4 миллиона 320 тысяч 720 рублей. Шаг аукциона установлен в размере 216 тысяч 36 рублей, а задаток для участия в торгах — 432 тысячи 72 рубля.

Прием заявок от желающих участвовать в продаже стартовал 5 июня и продлится до 3 июля. Сами торги проведут 8 июля в форме публичного предложения.

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