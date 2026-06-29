Сотрудники новосибирского метро вернули врачу потерянный портмоне

Денег там почти не было. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский врач потерял портмоне в метро, но сотрудники станции «Спортивная» вернули ему пропажу. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».

Мужчина уронил кошелек накануне своего профессионального праздника - Дня медицинского работника. Денег там почти не было, банковские карты владелец заблокировал, но вещь оказалась для него ценной: портмоне подарила супруга, а внутри лежала членская карта медицинской ассоциации.

Сотрудница станции нашла врача через интернет по данным из карты. На следующий день вещи вернули хозяину. Пассажир, который работает анестезиологом-реаниматологом и имеет ученую степень, назвал этот случай лучшим подарком в карьере и поблагодарил сотрудников за вежливость и профессионализм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX