Мошенники предлагают новосибирцам оформить платные страховки на детей

Людей торопят подать заявление. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Россиян, в том числе жителей Новосибирска, предупредили о новой схеме обмана: мошенники пишут родителям от имени школ и детсадов. Они просят оформить платную страховку для ребенка, прикрепляя ссылку на поддельный платежный сайт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».

Также аферисты рассылают ссылки на фальшивый сайт, похожий на «Госуслуги», и обещают выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Людей торопят подать заявление, чтобы украсть данные карт и пароли от аккаунтов.

Эксперты советуют проверять информацию о сборах у классного руководителя, а о выплатах — на официальных сайтах. Нельзя переходить по ссылкам из рассылок, даже от знакомых, а ограничение по срокам — верный признак обмана.

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