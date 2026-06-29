Под Новосибирском женщина судится с райпо из-за увольнения в 1986 году

О дате заседания пока не сообщили. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрит иск местной жительницы к Убинскому райпо об изменении формулировки увольнения. Женщина требует признать увольнение незаконным, так как на тот момент она была беременна. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно иску, 30 апреля 1986 года истицу уволили по инициативе администрации за совершение действий, дающих основание для утраты доверия. Однако заявительница указывает, что в тот период она находилась в состоянии беременности, а по закону увольнять беременных женщин по инициативе работодателя было запрещено.

Женщина просит суд изменить формулировку основания увольнения на «по собственному желанию». Поводом для обращения в суд стал отказ в присвоении ей звания «Ветеран труда» из-за записи в трудовой книжке об увольнении по отрицательным мотивам. О дате заседания пока не сообщили.

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