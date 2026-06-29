МЧС советует новосибирцам брать на прогулку в лес телефон и фонарик

Рекомендации подготовили в летний сезон. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели напомнили жителям Новосибирской области о правилах безопасного поведения в лесу. Рекомендации подготовили в летний сезон, когда горожане массово отправляются на природу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Спасатели отметили, что в зоне особого риска находятся люди старшего возраста. Чтобы не потеряться, важно заранее сообщить близким, куда и по какому маршруту вы отправляетесь. Эта информация станет главной опорой для спасателей, если что-то пойдет не так. Одеваться в лес лучше в яркую одежду — красную кепку, желтый жилет или куртку кислотного цвета, которые помогут заметить человека издалека.

Ходить нужно только по знакомым тропам и не сходить с них. Даже небольшое отклонение в незнакомой местности быстро лишает ориентиров. В памяти стоит фиксировать приметные объекты: крупные валуны, необычные деревья, вышки или линии электропередачи. Периодически нужно оборачиваться, чтобы запомнить дорогу назад. Перед походом обязательно проверить прогноз погоды — шквалистый ветер, ливень или гроза повышают риск травм и переохлаждения, в таких условиях лучше отложить прогулку.

В МЧС советуют взять с собой заряженный телефон и пауэрбанк, фонарик, воду и немного еды, спички в непромокаемой упаковке, компас или навигатор, а также сигнальную ракетницу. Если близкий человек ушел в лес и перестал выходить на связь, нужно сразу звонить в полицию. Правоохранители оперативно запустят поиск и при необходимости привлекут подразделения МЧС и добровольческие отряды.

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