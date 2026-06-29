Переезд на станции Издревая в Новосибирской области закрыли до 3 июля

На время ремонта водителям предложили альтернативный маршрут. Фото: Западно-Сибирская железная дорога

В Новосибирской области на станции Издревая закрыли железнодорожный переезд. Ограничение будет действовать до 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Переезд закрыли для проведения планового ремонта инфраструктуры. Работы проводят для повышения безопасности движения как поездов, так и автомобилей. На время ремонта водителям предложили альтернативный маршрут. Пересечь железную дорогу можно через переезд в районе Векторного шоссе.

Железнодорожники просят автомобилистов заранее учитывать эти изменения при планировании поездок и закладывать дополнительное время в пути.

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