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НовостиОбщество29 июня 2026 0:53

Новосибирец продает выпущенную к 100-летию Ленина монету за 500 тысяч

Монета изготовлена из мельхиора, сплава меди и никеля
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
В центре лицевой стороны изображен герб СССР.

В центре лицевой стороны изображен герб СССР.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирска выставил на продажу памятную монету достоинством один рубль, выпущенную в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Стоимость лота составляет 500 тысяч рублей. Информацию разместили на популярном сайте.

Монета изготовлена из мельхиора, сплава меди и никеля. Ее диаметр достигает 31 миллиметр, а вес составляет 12,8 грамма. На аверсе вдоль канта расположена надпись «СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА».

В центре лицевой стороны изображен герб СССР с пятнадцатью витками ленты. Слева от него находятся буквы «СС», справа – «СР». Ниже указан номинал: слово «ОДИН», а под ним – «РУБЛЬ». У нижнего края монеты также размещена пятиконечная звезда.

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