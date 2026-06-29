Вылет рейсов из Новосибирска в Сочи и Москву перенесли

Рейсы в Сочи должны были вылететь в 06:45. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 29 июня задержали несколько рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По информации табло, рейсы в Сочи (FV 6642 и SU 6642) должны были вылететь в 06:45, но их перенесли на 16:50. Также задержали рейс в Москву (Шереметьево) DP 6526: вместо 08:15 его запланировали на 09:40.

Кроме того, изменилось время прибытия нескольких самолетов. Рейс из Иркутска S7 5228 вместо 08:10 прибудет в 15:04, а рейс S7 5230 из того же города перенесли с 14:40 на 15:30. В аэропорту также ждут рейс из Нерюнгри S7 5246, который задерживается на пять минут (с 10:00 до 10:05), и рейс из Благовещенска S7 5210, который прибудет в 11:15 вместо 10:55. Обратный рейс из Москвы DP 6525 также прибывает позже: его перенесли с 07:35 на 08:55.

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