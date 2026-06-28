Бастрыкин взял на контроль лечение ребенка-инвалида в Новосибирской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июня председатель СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с лечение ребенка под Новосибирском. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

В Следком пожаловалась жительница города Карасук. Ее сыну-инвалиду два года, ему прописали лекарства, которые он должен принимать регулярно. Однако с января 2026 года препараты начали выдавать с задержками. А я мая – перестали вовсе.

Женщина жаловалась в профильные инстанции, но, по ее словам, результатов это не дало. А вот в СК к ее обращению отнеслись серьезно. Региональный следственный комитет начал проверку. А Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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