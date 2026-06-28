В Новосибирске отремонтируют крышу Городского торгового корпуса Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирске планируют отремонтировать крышу здания Городского торгового корпуса. Об этом сообщается на портале «Ростендер».

В роли заказчика выступает Новосибирский государственный краеведческий музей. Заявки на участие в тендере принимаются до 3 июля. Итоги подведут 9 июля. А завершиться работы должны до конца октября текущего года.

Подрядчику предстоит капремонт кровли Городского торгового корпуса в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия. Сумма контракта составляет 14 571 470 рублей.

Здание, которое располагается, на Красном проспекте, 23 является для Новосибирска знаковым. Именно здесь в 1917 году была объявлена советская власть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX