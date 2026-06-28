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НовостиОбщество28 июня 2026 14:11

Новосибирцам напомнили о новых правилах снятия крупных сумм

Новые правила снятия наличных денег ввели в качестве меры борьбы с мошенниками
Глеб ВАЛЕНТИНОВ
Новосибирцам напомнили о новых правилах снятия крупных сумм

Новосибирцам напомнили о новых правилах снятия крупных сумм

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирской области напомнили о новых правилах снятия крупных сумм в банкоматах. Об этом сообщал ТАСС.

Речь идет о лимитах на снятие денег. С сентября прошлого года банки начали руководствоваться № 41 ФЗ. То есть, если операция выглядит подозрительной, кредитная организация может ограничить сумму выдачи наличности на руки.

В этом случае клиент может снять не более 50 тысяч рублей за сутки. А в дальнейшем все операции по карте могут запретить на 48 часов – до тех пор, пока банк не убедится, что деньги снимает именно владелец карты.

Кроме того, клиенты банков, которых ранее уже обманывали мошенники, могут снимать не более 100 тысяч рублей в месяц. Эти правила введены в качестве меры безопасности - чтобы оградить новосибирцев от новых уловок аферистов.