В Новосибирске двое мужчин помогли утке с утятами перейти дорогу

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП
27 июня в Новосибирске двое мужчин спасли целую утиную семью. Об этом сообщили в тг-канале «У нас на Шлюзе».
На перекрестке улицы Балтийской и Бердского шоссе утка с несколькими утятами не могла перейти дорогу. Двое мужчин остановили поток и освободили проход для семьи птиц.
Но и машины оказались не самой большой проблемы мамы-утки и ее птенцов. Все это время над семейством кружил коршун. Хищник несколько раз даже пикировал к утятам. Но те же двое приятелей отогнали его.
– Мужчины его криками отпугивали и руками махали. Далее они проехали в сторону Балтийской, – написала очевидица.
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