В Новосибирске за 11 миллионов рублей собираются отремонтировать Дворец труда

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске продолжается поиск подрядчика для ремонта Дворца труда на Щетинкина, 33. Об этом сообщается на портале Госзакупок.
Заказчиком выступает Сибирский государственный университет водного транспорта. Подрядчик должен отремонтировать облицовку крыльца, ступеней и площадки центрального крыльца. Стоимость контракта 11 220 212 рублей.
Заявку подали еще 19 июня, но обновили 26-го. Принимать предложения о цене контракта будут до 6 июля. А подведут итоги торгов – 8 июля. Закончить ремонт подрядчик должен будет до 31 декабря 2026 года.
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