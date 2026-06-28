В Новосибирской области за сутки на водоемах погибли три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июня в Новосибирской области спасатели работали на 29 пожарах, трех ЧП на воде и 10 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Так, в субботу случилось сразу три ЧП на водоемах. Первая трагедия случилась в Советском районе на реке Обь, там утонул мужчина 1979 года рождения.

Второе ЧП – в городе Бердск в районе устья реки Шадриха. Там утонул мужчина 1976 года рождения.

Третье – на озере Малое Горькое в поселке Ягодный Карасукского муниципального округа. Под воду ушел мужчина 2000 года рождения.

В МЧС отмечают, что все эти случаи произошли в местах, где купание не предусмотрено.

Кроме того, спасатели выезжали на 29 пожаров. Там пострадал один человек, обошлось без погибших. Работали сотрудники МЧС и на ДТП. Их за сутки было 10, а пострадали 15 человек.

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