Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков поздравил Новосибирск с Днем Города

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
28 июня 2026 года Новосибирску исполняется 133 года. С Днем рождения города мегаполис поздравил зампред Государственной думы Александр Жуков.
– В Новосибирске живут талантливые, неравнодушные, трудолюбивые и по-настоящему любящие свой город люди, – сказал парламентарий.
Жуков вспомнил об основных изменениях, которые произошли в Новосибирске в последние годы. Он отметил открытие четвертого моста, новой станции метрополитена, возведении крупнейшей музыкальной школы в России.
Вице-спикер назвал Новосибирск одним из самых привлекательных для жизни городов. А также центром туризма, перечислив самые знаковые места: Новосибирский зоопарк, театры, музей и спортивные объекты.
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