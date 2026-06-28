В Новосибирске утренние рейсы в Сочи перенесли на вечер Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июня в Новосибирске утренние рейсы в Сочи отменили и перенесли на вечернее время. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Новосибирска.

Так, два сочинский рейса должны были отправиться в пункт назначения еще в 06.45. Однако они были отменены и теперь должны вылететь из Толмачево в 18.25 часов.

Есть проблемы и с прибытием рейсов из Сочи в Новосибирск. Так, один рейс задержан, еще один прилет отменен полностью.

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