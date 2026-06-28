Банк России оставил Новосибирскую область под наблюдением из рисков по ОСАГО Фото: Ольга ЮШКОВА.

Банк России назвали Новосибирскую область неблагополучной по количеству недобросовестных действий с ОСАГО. Мониторинг был подготовлен по состоянию на 1 апреля 2026 года.

В Банке России сообщают, что для региона был снижен коэффициент риска по ОСАГО, но область все еще остается в «красной зоне» вместе с Республикой Ингушетия.

При составлении расчетов, Банк России учитывал ряд показателей: число повторных страховых случаев, средняя выплата по страховке, частота решенных страховых споров по скользящему коэффициенту выплат – это пункт отражает соотношение между суммой уже выплаченных компенсаций и объемом премий, полученных самими страховыми компаниями.

Так, средний размер выплаты по страховке в Новосибирской области составил – 172,8 тысяч рублей. Это на 43% больше, чем в среднем по РФ. Обращаются по стразовым случаем в области на 41% чаще, чем по стране, а частота страховых случаев составила 6,2%.

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