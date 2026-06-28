В Новосибирске на Юго-Западном котловане спасателей приняли за пункт проката. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели, работающие на Юго-Западном карьере в Новосибирске, обратились к отдыхающим с необычной просьбой — не спрашивать у них, где можно арендовать катамаран. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС».

- Каждый день к матросам-спасателям подходят десятки отдыхающих и спрашивают: «А вы сдаёте катамараны?» Мы прекрасно понимаем, что это от чистого сердца и без плохих намерений! Но когда таких вопросов за день набирается десятки, это очень сильно отвлекает ребят от их главной работы — спасения людей. Тем более когда желающие добыть информацию поднимаются на пост спасателей, - рассказали в МАСС.

В пресс-службе службы подчеркнули, что спасатели не имеют отношения к прокату катамаранов, не владеют информацией об арендаторах и не могут подсказать, где их найти. При этом они всегда готовы прийти на помощь, если человек получил травму, заметил тонущего, стал свидетелем опасной ситуации на воде или нуждается в помощи.

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