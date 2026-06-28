Мэр Новосибирска подписал план сотрудничества с городом-побратимом Мандалаем.

В День города мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и мэр Мандалая Кхин Маун Эй утвердили план дальнейшего сотрудничества между городами-побратимами.

Визит зарубежной делегации подтверждает стремление Новосибирска развивать международные связи и обмениваться опытом с партнерами.

- Несмотря на то, что Новосибирск и Мандалай стали побратимами совсем недавно — в 2024 году, подписанный документ закладывает прочный фундамент для системной работы. План предусматривает активное взаимодействие в сфере культуры, туризма, выставочной деятельности и медиа, - написал Максим Кудрявцев в своих соцсетях.

Мэр также выразил признательность генеральному консулу за содействие в проведении культурных мероприятий. Среди них — выставка «Мьянма — золотая земля», а также совместное выступление творческого коллектива из Мьянмы и Сибирского народного хора, которое привлекло внимание жителей города.

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