За последние сутки в Новосибирске произошло 29 пожаров

За сутки в Новосибирске произошло 29 пожаров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Новосибирской области произошло 29 возгораний, из них 14 связаны с горением сухой растительности и мусора. В результате пожаров пострадал один человек.

В ночь на 27 июня в Новосибирск загорелись садовые постройки в Первомайском районе. К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил дома и существовала угроза его распространения на соседние строения.

Спасатели подали несколько пожарных стволов и организовали подачу воды от ближайшего природного источника. Открытое горение удалось ликвидировать к 03:06, а полностью потушить пожар — к 05:36. Общая площадь возгорания составила 142 квадратных метра.

До прибытия пожарных один человек самостоятельно покинул зону пожара, но получил травмы и был госпитализирован; его состояние оценивается как средней тяжести.

Причины возгорания устанавливаются специалистами дознания МЧС России.

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