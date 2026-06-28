В Новосибирске прошло официальное открытие Дня города

В Новосибирске официально началось открытие Дня города. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 12.00 28 июня на площади Ленина прошло официальное открытие Дня города. Люди собрались у сцены в виде кокошника.

Тут начнется концертная программа, которая продлится до вечера. Открытие началось с танцев — выступающие пустились в энергичный пляс.

Горожан со сцены также поздравили мэр Максим Кудрявцев и митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей.

В центре города открылись тематические площадки — «Перекрёстки», каждая из которых познакомит гостей с разными сторонами жизни Новосибирска.

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