Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска с Днем города. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с поздравлением по случаю 133-летия Новосибирска. В своем обращении он подчеркнул, что за свою более чем вековую историю город стал одним из крупнейших и значимых центров России. По его словам, в Новосибирске сочетаются масштаб сибирских проектов и особый характер людей, а тепло жителей помогает создавать уют даже в суровых климатических условиях.

Губернатор отметил, что за 133 года город превратился в крупный научный, инновационный и культурный центр, известный своими современными разработками и технологическими достижениями. При этом главной ценностью Новосибирска он назвал атмосферу открытости, гостеприимства и стремления к развитию.

В завершение поздравления он пожелал новосибирцам здоровья, благополучия и новых успехов, а самому городу — дальнейшего развития, сохранения своей уникальности и становления еще более комфортным и современным для жизни.

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