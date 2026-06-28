В Новосибирской области назвали восемь пляжей, на которых разрешено купаться

В Новосибирской области разрешено купаться только на восьми пляжах. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области официально разрешено купание пока только на восьми пляжах. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- На сегодняшний день безопасными для купания признаны: пляж «Звезда» (Новосибирск), пляж «Любимый город» (Тогучин), база отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район), детский оздоровительный лагерь «Лесная поляна» (Карасукский округ), - сообщает Роспотребназдор.

Кроме того, 27 июня в Новосибирске открылись еще четыре пляжа: «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». Проверки остальных мест отдыха продолжаются.

В Роспотребнадзоре напоминают, что купаться на пляжах, не вошедших в список разрешенных, не рекомендуется. Вода в таких местах не проходит санитарный контроль, может стать источником кишечных инфекций, а дно водоемов может быть захламлено мусором.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX