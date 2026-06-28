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НовостиОбщество28 июня 2026 3:38

На площади Ленина новосибирцы собрались на зарядку с чемпионами

С 10 утра началось празднование Дня города
Надежда РЫЖКИНА
На площади Ленина новосибирцы собрались на зарядку с чемпионами.

На площади Ленина новосибирцы собрались на зарядку с чемпионами.

Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

В Новосибирске начали праздновать День города. В 10.00 на площади Ленина прошла зарядка с олимпийскими чемпионами.

Несмотря на дождливую погоду, в центр города пришли сотни новосибирцев.

С 10:00 до 15:00 на площади Ленина будет работать площадка комплекса ГТО «Готов к труду и обороне». Гости смогут выполнить нормативы по нескольким дисциплинам: отжимания, наклон вперед на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, подъем туловища за одну минуту и рывок гири.

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