В Новосибирске на День города начался дождь

Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске спустя неделю сухой и жаркой погоды прошёл дождь. Непогода, как и впрошлои году, подоспела ко Дню города.
Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозировал дожди и в предыдущие дни, однако в итоге в городе оставалось солнечно.
Согласно прогнозу на ближайшие три дня, в Новосибирске будет также жарко, с температурой выше +30 градусов, при этом и ночью, и днем, есть возможность дождей.
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