В Новосибирске на День города начался дождь

В Новосибирске дождь прошёл на День города. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спустя неделю сухой и жаркой погоды прошёл дождь. Непогода, как и впрошлои году, подоспела ко Дню города.

Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозировал дожди и в предыдущие дни, однако в итоге в городе оставалось солнечно.

Согласно прогнозу на ближайшие три дня, в Новосибирске будет также жарко, с температурой выше +30 градусов, при этом и ночью, и днем, есть возможность дождей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX