Рэпер AMCHI выступит на Дне города в Новосибирске

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Одним из главных событий празднования Дня города в Новосибирске станет выступление рэпера AMCHI. Артист выйдет на сцену Михайловской набережной 28 июня.
Напомним, часть мероприятий в честь Дня молодежи пройдет в воскресенье, когда отмечается и День города. Для жителей и гостей города подготовили концерты творческих коллективов, интерактивные площадки, научные выставки, спортивные активности и театральные программы.
Фестиваль на Михайловской набережной продлится весь день. Помимо концерта AMCHI, гостей ждут соревнования по BMX, скейтбордингу и паркуру, граффити-джем и другие молодежные развлечения. Вход на все мероприятия будет свободным.
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