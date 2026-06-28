В Новосибирске появится парк «Усть-Тула» площадью 300 гектаров

Проект объединит природный ландшафт и культурное наполнение — «Острог», «Верфь» и избы для ремесленников. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске планируют создать новый ландшафтный парк «Усть-Тула» на левом берегу Оби. О концепции развития территории рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Напомним, что новое общественное пространство расположится между парком «Арена» и «Бугринской рощей». Здесь появятся прогулочные маршруты, зоны для спокойного отдыха, культурные площадки, а также тематические объекты, посвященные истории региона, включая «Острог», «Верфь» и ремесленные избы.

Площадь будущего парка составит около 300 гектаров. Он станет частью единой системы Обских парков и водно-зеленого каркаса Новосибирска, а также войдет в число крупнейших парков страны. Концепция проекта основана на предложениях жителей, которые были собраны через портал «Зелёный Новосибирск».

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