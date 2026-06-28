Новосибирцам напомнили об отмене салюта на День города

День города пройдёт без салюта. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 28 июня День города завершится без салюта. Оь этом стало известно ещё за несколько дней до праздника.

Причиной отмены салюта стала текущая геополитическая обстановка в стране. Вместо фейерверков День города завершат по-другому: проведут публичную церемонию присвоения званий «Почётный житель города». На сцену выйдет Айвазовский Оркестр, чьё выступление станет финальным аккордом праздника.

Напомним, с полной программой праздника можно ознакомиться здесь. А здесь — увидеть, как новосибирцы отмечают День города, в прямой трансляции.

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