В Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил ребенка на велосипеде

Мальчик переезжал дорогу вне пешеходного перехода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Ленинском районе неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика на велосипеде и скрылся. Ребенок переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

ДТП случилось 27 июня в 21:15 на улице 2-я Портовая, 22. Мальчик переезжал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель на неустановленной машине совершил наезд.

Ребенок госпитализирован.

На месте работал наряд ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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