Новосибирцам напомнили о правилах подтверждения гражданства для детей до 14 лет

Заявление можно подать в любое подразделение по вопросам миграции или через портал госуслуг Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МВД по Новосибирской области напомнило родителям о необходимости подтверждения гражданства детей до 14 лет. Документы можно подать в любое удобное отделение или онлайн. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Гражданство ребенка до 14 лет удостоверяется свидетельством о приобретении гражданства по рождению или отметкой на свидетельстве о рождении.

Подать заявление можно по экстерриториальному принципу. Это значит, что обращаться можно в любое подразделение по вопросам миграции, независимо от места регистрации.

Также подать документы можно в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу: проспект Дзержинского, 12/2.

Записаться на прием можно через портал госуслуг.

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