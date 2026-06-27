Новосибирцам напомнили о правилах подтверждения гражданства для детей до 14 лет

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ГУ МВД по Новосибирской области напомнило родителям о необходимости подтверждения гражданства детей до 14 лет. Документы можно подать в любое удобное отделение или онлайн. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
Гражданство ребенка до 14 лет удостоверяется свидетельством о приобретении гражданства по рождению или отметкой на свидетельстве о рождении.
Подать заявление можно по экстерриториальному принципу. Это значит, что обращаться можно в любое подразделение по вопросам миграции, независимо от места регистрации.
Также подать документы можно в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу: проспект Дзержинского, 12/2.
Записаться на прием можно через портал госуслуг.
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