Андрей Травников поздравил офицеров юбилейного выпуска института Росгвардии

Более 170 молодых лейтенантов выпустились из военного института в Новосибирске Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске состоялся юбилейный, 50-й выпуск офицеров Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ. Дипломы получили более 170 молодых лейтенантов, семеро из которых окончили вуз с золотыми медалями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Поздравляя выпускников, глава региона отметил, что Новосибирский военный институт уже полвека готовит высококвалифицированных офицеров для страны.

— Все мы испытываем оправданную гордость за наш Новосибирский военный институт войск национальной гвардии. Уже полвека наша Родина получает высококлассных специалистов, образованных, подготовленных, воспитанных офицеров. Уверен, что вы своей службой будете и дальше укреплять славу Новосибирского института, — обратился к выпускникам Андрей Травников.

После официальной части участники церемонии возложили цветы к мемориалу института. Для гостей также подготовили строевое дефиле роты почетного караула, выступление группы бальных танцев и показательные выступления курсантов факультета сил специального назначения.

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