С 1 сентября в Новосибирской области изменятся правила медзаключения иностранцев

Иностранные граждане должны будут пройти обследование в течение 30 дней после въезда Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в Новосибирской области вступят в силу новые правила прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами. Закон устанавливает единые требования к срокам обследования, оформлению медицинских заключений и ответственности за отказ от процедуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно федеральному закону, иностранцы, въезжающие в Россию, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней с момента пересечения границы. Это необходимо для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу, патента, а также разрешения на временное проживание в целях получения образования.

По итогам обследования будут оформляться электронные медицинские заключения об отсутствии или наличии инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, а также факта употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача. Документы в течение суток разместят в федеральном реестре Единой государственной информационной системы здравоохранения. Также сведения автоматически направят в МВД России, а данные об опасных инфекциях и ВИЧ — в Роспотребнадзор.

Новый закон также запрещает медицинским организациям, уполномоченным проводить освидетельствование, передавать эти полномочия третьим лицам

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX